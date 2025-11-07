Фото: пресслужба поліції

У Бердичівському районі поліцейські з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув пішохід

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Трагедія сталася ввечері 6 листопада на автодорозі Шепетівка – Бердичів, неподалік села Малосілки Швайківської громади. На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та бригада медиків.

За попередніми даними слідства, 37-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Полтавської області, рухаючись дорогою, здійснив наїзд на чоловіка, який ішов проїзною частиною. Попередньо відомо, що пішохід перебував на смузі руху автомобіля у темну пору доби.

Унаслідок зіткнення 48-річний житель села Швайківки загинув на місці від отриманих травм. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка. Автомобіль та водія поліцейські доставили до відділу поліції для проведення необхідних процесуальних дій.

Слідчі Бердичівського райвідділу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

