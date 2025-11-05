Фото: поліція

ДТП сталася в середині серпня на трасі Житомир – Вінниця, поблизу села Хажина в Бердичівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Того дня водій авто Hyundai Santa Fe, житель міста Дніпра, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом "Еталон" сполученням Вінниця – Житомир, під керуванням 57-річного житомирянина.

Внаслідок обидва водії та семеро пасажирів автобуса отримали травми.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та ознайомили 44-річного водія кросовера з обвинувальним актом. Йому інкримінують ч.1 ст. 286 ККУ. Чоловікові загрожує до 3 років ув’язнення з забороною керувати авто на 3–5 років.

