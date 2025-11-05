08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
08:18  05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
07:21  05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
05 листопада 2025, 07:47

Дев’ятеро постраждалих у ДТП з автобусом на Житомирщині: поліція завершила розслідування

05 листопада 2025, 07:47
Фото: поліція
ДТП сталася в середині серпня на трасі Житомир – Вінниця, поблизу села Хажина в Бердичівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Того дня водій авто Hyundai Santa Fe, житель міста Дніпра, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом "Еталон" сполученням Вінниця – Житомир, під керуванням 57-річного житомирянина.

Внаслідок обидва водії та семеро пасажирів автобуса отримали травми.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та ознайомили 44-річного водія кросовера з обвинувальним актом. Йому інкримінують ч.1 ст. 286 ККУ. Чоловікові загрожує до 3 років ув’язнення з забороною керувати авто на 3–5 років.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть колишню правоохоронницю, яка напідпитку спричинила смертельну ДТП – загинула її подруга. Ще дві пасажирки отримали травми.

Житомирська область ДТП аварія події постраждалі розслідування
Тотальна брехня як головний геймчейнджер нашої поразки
