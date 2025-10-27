Фото: пресслужба поліції

У Житомирському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ–Чоп поблизу села Улашанівки. ДТП трапилася 26 жовтня близько 7:20 ранку на 199 км траси

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, 31-річний водій Ford F-250, житель Львівської області, зіткнувся з попутною вантажівкою Volvo FH з напівпричепом, під керуванням 56-річного жителя Миколаєва.

Внаслідок удару водій легковика загинув на місці. Його 33-річна пасажирка отримала травми та була госпіталізована для надання медичної допомоги.

Аварія сталася на 199 км траси Київ–Чоп

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (Хорошів) Житомирського районного управління поліції № 2. Поліція здійснила огляд місця події, опитала свідків та зафіксувала обставини ДТП.

Попередня правова кваліфікація події – частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

