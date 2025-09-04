Иллюстративное фото

Причиной смерти 68-летнего мужчины послужила сложная операция. Известно, что ее провели без необходимого дообследования и консультаций

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина обратился в больницу в мае 2023 года. Тогда результаты обследований указывали на вероятное онкологическое заболевание. Однако врач не назначил консультацию соответствующего специалиста и дополнительную диагностику. Врач самостоятельно провел сложную операцию.

После операции состояние пациента резко ухудшилось. Происходили внутренние кровотечения, из-за чего провели еще несколько неотложных операций. К сожалению, летом 2023 года мужчина скончался.

По заключению судебно-медицинской экспертизы проведенное оперативное вмешательство оказалось необоснованным. В то же время своевременное назначение дополнительных исследований и профессиональной оценки соответствующим специалистом могло бы предотвратить развитие осложнений и смерти пациента.

Врачу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140) УК Украины. Медику грозит до пяти лет лишения свободы.

