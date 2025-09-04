13:00  05 сентября
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
04 сентября 2025, 22:45

В Житомирской области врач получил подозрение из-за смерти пациента

04 сентября 2025, 22:45
Причиной смерти 68-летнего мужчины послужила сложная операция. Известно, что ее провели без необходимого дообследования и консультаций

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина обратился в больницу в мае 2023 года. Тогда результаты обследований указывали на вероятное онкологическое заболевание. Однако врач не назначил консультацию соответствующего специалиста и дополнительную диагностику. Врач самостоятельно провел сложную операцию.

После операции состояние пациента резко ухудшилось. Происходили внутренние кровотечения, из-за чего провели еще несколько неотложных операций. К сожалению, летом 2023 года мужчина скончался.

По заключению судебно-медицинской экспертизы проведенное оперативное вмешательство оказалось необоснованным. В то же время своевременное назначение дополнительных исследований и профессиональной оценки соответствующим специалистом могло бы предотвратить развитие осложнений и смерти пациента.

Врачу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140) УК Украины. Медику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее харьковские медики спасли женщину после клинической смерти. У 66-летней местной жительницы произошел острый инфаркт миокарда, повлекший клиническую смерть. Благодаря оперативной реакции врачей сейчас женщина уже в стабильном состоянии.

Врач пациенты Житомирская область
05 сентября 2025
07 августа 2025
