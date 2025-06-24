Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Харьковская бригада "скорой помощи" спасла женщину после инфаркта. У 66-летней пациентки была клиническая смерть

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, это произошло 23 июня. У 66-летней женщины произошел острый инфаркт миокарда, повлекший клиническую смерть.

Благодаря быстрой и профессиональной реакции медиков удалось провести реанимационные мероприятия, и сердце пациентки снова забилось. Сейчас она уже находится в стабильном состоянии и находится в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, ранее во Львовской области медики провели операции по пересадке органов женщине и двум детям. Это стало возможным благодаря тому, что родственники погибшего в ДТП 16-летнего парня согласились на посмертное донорство.