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24 июня 2025, 22:55

Вернули к жизни: харьковские медики спасли женщину после клинической смерти

24 июня 2025, 22:55
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Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
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Харьковская бригада "скорой помощи" спасла женщину после инфаркта. У 66-летней пациентки была клиническая смерть

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, это произошло 23 июня. У 66-летней женщины произошел острый инфаркт миокарда, повлекший клиническую смерть.

Благодаря быстрой и профессиональной реакции медиков удалось провести реанимационные мероприятия, и сердце пациентки снова забилось. Сейчас она уже находится в стабильном состоянии и находится в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, ранее во Львовской области медики провели операции по пересадке органов женщине и двум детям. Это стало возможным благодаря тому, что родственники погибшего в ДТП 16-летнего парня согласились на посмертное донорство.

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