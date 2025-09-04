13:00  05 вересня
Смертельна ДТП на Прикарпатті: поліція розпочала розслідування
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2025, 22:45

На Житомирщині лікар отримав підозру через смерть пацієнта

04 вересня 2025, 22:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Причиною смерті 68-річного чоловіка стала складна операція. Відомо, що її провели без необхідного дообстеження та консультацій

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік звернувся до лікарні в травні 2023 року. Тоді результати обстежень вказували на можливе онкологічне захворювання. Однак лікар не призначив консультації відповідного спеціаліста й додаткову діагностику. Лікар самостійно провів складну операцію.

Після операції стан пацієнта різко погіршився. Ставались внутрішні кровотечі, через що провели ще кілька невідкладних операцій. На жаль, влітку 2023 року чоловік помер.

За висновком судово-медичної експертизи, проведене оперативне втручання виявилося необґрунтованим. Водночас своєчасне призначення додаткових досліджень і фахової оцінки відповідним спеціалістом могло б запобігти розвитку ускладнень і смерті пацієнта.

Лікарю повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140) КК України. Медику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше харківські медики врятували жінку після клінічної смерті. У 66-річної місцевої жительки стався гострий інфаркт міокарда, що спричинив клінічну смерть. Завдяки оперативній реакції лікарів, зараз жінка уже в стабільному стані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Лікар пацієнти Житомирська область
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Німеччина планує надати обладнання чотирьом українським бригадам
05 вересня 2025, 13:30
Смертельна ДТП на Прикарпатті: поліція розпочала розслідування
05 вересня 2025, 13:00
У Харкові водій відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою – його оштрафують
05 вересня 2025, 12:57
Укренерго збудувало першу чергу захисту обладнання: що відомо
05 вересня 2025, 12:30
"Знахідка" в полі: на Київщині знешкодили уламки російської ракети
05 вересня 2025, 12:24
Чи врятує криміналізація СЗЧ армію чи загострить проблему
05 вересня 2025, 12:13
Напад у школі на Закарпатті: підлітка зупинили в останній момент
05 вересня 2025, 11:48
На Волині за добу сталися дві смертельні ДТП
05 вересня 2025, 11:45
У ДПСУ розповіли, чи збільшився пасажиропотік після дозволу виїзду чоловікам 18–22 років
05 вересня 2025, 11:21
Відповідальність за СЗЧ повертається: що змінює новий законопроєкт
05 вересня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »