Причиною смерті 68-річного чоловіка стала складна операція. Відомо, що її провели без необхідного дообстеження та консультацій

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік звернувся до лікарні в травні 2023 року. Тоді результати обстежень вказували на можливе онкологічне захворювання. Однак лікар не призначив консультації відповідного спеціаліста й додаткову діагностику. Лікар самостійно провів складну операцію.

Після операції стан пацієнта різко погіршився. Ставались внутрішні кровотечі, через що провели ще кілька невідкладних операцій. На жаль, влітку 2023 року чоловік помер.

За висновком судово-медичної експертизи, проведене оперативне втручання виявилося необґрунтованим. Водночас своєчасне призначення додаткових досліджень і фахової оцінки відповідним спеціалістом могло б запобігти розвитку ускладнень і смерті пацієнта.

Лікарю повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140) КК України. Медику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

