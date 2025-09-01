14:09  31 серпня
01 вересня 2025, 07:28

Лось вибіг на трасу: на Житомирщині в ДТП загинула жінка, ще двоє людей травмовані

01 вересня 2025, 07:28
Фото: поліція
Смертельна ДТП сталася вночі 29 серпня неподалік села Броників на трасі Київ–Чоп

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 00:20 на дорогу раптово вибіг лось. Водій Hyundai не встиг уникнути зіткнення. Після удару авто вилетіло в кювет.

Внаслідок аварії загинула 36-річна пасажирка. Ще одна 40-річна жінка отримала травми – медики надали їй допомогу без госпіталізації. Травмованого 50-річного водія доставили до лікарні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, вночі 27 серпня на Кіровоградщині сталася аварія за участі мікроавтобуса та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення загинули шестеро людей, серед них дитина.

Житомирська область аварія ДТП загиблий постраждалі лось
27 серпня 2025
25 серпня 2025
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
