Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 00:20 на дорогу раптово вибіг лось. Водій Hyundai не встиг уникнути зіткнення. Після удару авто вилетіло в кювет.

Внаслідок аварії загинула 36-річна пасажирка. Ще одна 40-річна жінка отримала травми – медики надали їй допомогу без госпіталізації. Травмованого 50-річного водія доставили до лікарні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, вночі 27 серпня на Кіровоградщині сталася аварія за участі мікроавтобуса та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення загинули шестеро людей, серед них дитина.