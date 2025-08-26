Фото: Гостаможслужба

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Местное предприятие использовало 131 сертификат, не относившийся к фактическим партиям товара. Таким образом, за границу вывезли более 3,8 тыс. м³ пиломатериалов стоимостью 17,5 млн грн.

Житомирская таможня составила протоколы о нарушении по статье 483 Таможенного кодекса (сокрытие товаров от таможенного контроля). Информацию передали правоохранителям для дальнейшего расследования.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили правоохранителя, возглавившего банду "черных лесорубов". Он привлек к незаконному промыслу четырех местных жителей и наладил продажу древесины, преимущественно гостиницам и банно-ресторанным комплексам.