Фото: Держмитслужба

Про це передає RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Місцеве підприємство використало 131 сертифікат, які не стосувалися фактичних партій товару. У такий спосіб за кордон вивезли понад 3,8 тис. м³ пиломатеріалів вартістю 17,5 млн грн.

Житомирська митниця склала протоколи про порушення за статтею 483 Митного кодексу (приховування товарів від митного контролю). Інформацію передали до правоохоронців для подальшого розслідування.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили правоохоронця, який очолив банду "чорних лісорубів". Він залучив до незаконного промислу чотирьох місцевих жителів та налагодив продаж деревини, переважно готелям і банно-ресторанним комплексам.