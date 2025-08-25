Фото: ДСНС

В суботу, 23 серпня, у селі Волосів Бердичівського району спалахнув приватний будинок

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Вогонь почався на горищі й швидко охопив покрівлю, існувала загроза поширення на господарські споруди.

Сусід, який помітив дим, виніс із горища семирічного хлопчика з опіками. Батьки терміново повезли дитину до лікарні власним транспортом, але врятувати життя хлопчика не вдалося.

Пожежу рятувальники ліквідували менш ніж за годину. Вогонь знищив дах будинку.

Причини трагедії встановлюють фахівці.

