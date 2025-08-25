13:18  24 серпня
25 серпня 2025, 04:03

На Житомирщині в пожежі загинув 7-річний хлопчик

25 серпня 2025, 04:03
Фото: ДСНС
В суботу, 23 серпня, у селі Волосів Бердичівського району спалахнув приватний будинок

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вогонь почався на горищі й швидко охопив покрівлю, існувала загроза поширення на господарські споруди.

Сусід, який помітив дим, виніс із горища семирічного хлопчика з опіками. Батьки терміново повезли дитину до лікарні власним транспортом, але врятувати життя хлопчика не вдалося.

Пожежу рятувальники ліквідували менш ніж за годину. Вогонь знищив дах будинку.

Причини трагедії встановлюють фахівці.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі. Внаслідок пожежі загинули дві людини.

Житомирська область пожежа рятувальники ДСНС загиблий смерть дитини
