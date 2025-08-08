Фото: поліція

На Житомирщині жінку судитимуть за крадіжки з могил загиблих військових

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

У Звягелі 52-річну жінку обвинувачують у нарузі над могилами військовослужбовців. За даними слідства, вона кілька разів приходила на місцеве кладовище та викрадала квіти, вазони й інші пам’ятні речі з могил полеглих захисників.

Поліція встановила причетність жінки до обкрадання восьми могил. Дії фігурантки зафіксували й камери відеоспостереження. Викрадені квіткові композиції вона продавала на ринку.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передали до суду. Жінці загрожує від 4 до 7 років ув’язнення.

