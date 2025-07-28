В Днепропетровской области мужчина на авто переехал мотоцикл

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Відомо".

"Все началось с того, что мы стояли с друзьями в центре, к нам подошел мужчина и сказал: "Если вы через 5 минут отсюда не уйдете, то все умрете”, после чего ударил моего друга по шлему и пошел в свой автомобиль", – рассказал Станислав, владелец мотоцикла.

После угроз мужчина сел за руль автомобиля и двинулся в сторону ребят.

"Мы вызвали полицию, оказалось, что у него было 1.96 промилле, он даже не помнил, что было 10 минут назад", - сообщил Станислав.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить мужчину за поджог автомобиля сотрудника РТЦК. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.