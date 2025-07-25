На Житомирщине утонул мужчина

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Очередное трагическое событие на воде произошло 23 июля в селе Костовцы Житомирского района. Тело утопленника из водоема достали спасатели

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Погибшим оказался 61-летний житель Брусиловской общины. Чрезвычайники обследовали водоем несколько часов.

"Тело погибшего обнаружили на расстоянии около 15 метров от берега", — говорится в сообщении.