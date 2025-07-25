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25 июля 2025, 07:10

На Житомирщине утонул мужчина

25 июля 2025, 07:10
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фото: ГСЧС Украины в Житомирской области
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Очередное трагическое событие на воде произошло 23 июля в селе Костовцы Житомирского района. Тело утопленника из водоема достали спасатели

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Погибшим оказался 61-летний житель Брусиловской общины. Чрезвычайники обследовали водоем несколько часов.

"Тело погибшего обнаружили на расстоянии около 15 метров от берега", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля на пляже "Золотой берег" в Чернигове на глазах у отдыхающих утонула 17-летняя девушка.

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вода смерть утопленники спасатели река трагедия Житомирская область водоем
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