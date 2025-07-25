На Житомирщине утонул мужчина
Очередное трагическое событие на воде произошло 23 июля в селе Костовцы Житомирского района. Тело утопленника из водоема достали спасатели
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Погибшим оказался 61-летний житель Брусиловской общины. Чрезвычайники обследовали водоем несколько часов.
"Тело погибшего обнаружили на расстоянии около 15 метров от берега", — говорится в сообщении.
Напомним, 10 июля на пляже "Золотой берег" в Чернигове на глазах у отдыхающих утонула 17-летняя девушка.
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