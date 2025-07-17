В Житомирской области в пожаре погиб мужчина
Смертельный пожар произошел накануне в селе Красная Волока Коростенского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области.
"В задымленном доме местные жители обнаружили на полу 44-летнего мужчину без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Спасатели потушили возгорание.
Все обстоятельства трагического события выясняют компетентные органы.
Напомним, ранее в Одесской области в результате масштабных пожаров погибла женщина.
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