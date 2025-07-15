фото: Главное управление ГСЧС Украины

В селе Перлявка Житомирского района произошел масштабный пожар сухой растительности, который едва не привел к уничтожению жилого дома

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Возгорание произошло днем. Огонь быстро распространился, охватив около двух гектаров территории.

Пламя добралось до хозяйственной постройке и перекинулось на пристройку. Загорелась ее кровля. Огонь стремительно близился к жилому дому, однако благодаря оперативной работе спасателей удалось не допустить масштабных последствий. Пожарные более двух часов боролись с пожаром.

В результате возгорания уничтожено хозяйственное здание и часть кровли. Согласно предварительным данным - жертв и травмированных нет. Причины пожара выясняются. В ГСЧС призывают граждан не сжигать сухую траву, ведь такая безответственность нередко приводит к масштабным убыткам.

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