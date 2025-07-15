фото: Телеграмм/Типичный Львов

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, в непогоду грозовой разряд попал в солнечные панели, установленные на крыше местного торгового центра. В результате возник сильный пожар, охвативший все здание.

Пламя быстро распространилось по помещению. Огонь уничтожил супермаркет до основания. Местные жители сообщают, что столб дыма был виден в нескольких километрах. В соцсетях очевидцы публикуют видео с места происшествия, где зафиксированы языки пламени на десятки метров в высоту.

Из-за задымления город оказался в зоне распространения едкого дыма. В этой связи власти призвали жителей Радехова закрыть окна, ограничить пребывание на улице и избегать лишних передвижений до полного ликвидирования последствий пожара. На месте работают пожарные и аварийные службы.

На данный момент информации о пострадавших нет. Причины возгорания окончательно выяснят после завершения расследования.

Ранее сообщалось, на западе Украины – грозы, град и шквалы: объявлен желтый уровень опасности.