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15 июля 2025, 19:20

На Львовщине ТЦ сгорел дотла после попадания молнии в крышу с солнечными панелями

15 июля 2025, 19:20
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фото: Телеграмм/Типичный Львов
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В городе Радехов на Львовщине молния вызвала масштабный пожар

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, в непогоду грозовой разряд попал в солнечные панели, установленные на крыше местного торгового центра. В результате возник сильный пожар, охвативший все здание.

Пламя быстро распространилось по помещению. Огонь уничтожил супермаркет до основания. Местные жители сообщают, что столб дыма был виден в нескольких километрах. В соцсетях очевидцы публикуют видео с места происшествия, где зафиксированы языки пламени на десятки метров в высоту.

Из-за задымления город оказался в зоне распространения едкого дыма. В этой связи власти призвали жителей Радехова закрыть окна, ограничить пребывание на улице и избегать лишних передвижений до полного ликвидирования последствий пожара. На месте работают пожарные и аварийные службы.

На данный момент информации о пострадавших нет. Причины возгорания окончательно выяснят после завершения расследования.

Ранее сообщалось, на западе Украины – грозы, град и шквалы: объявлен желтый уровень опасности.

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