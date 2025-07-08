12:20  08 июля
В Днепре ограничили движение грузовиков из-за жары более +28°C
10:51  08 июля
Трагическое ДТП на Львовщине: водитель наехал на лежавшую на дороге женщину
09:13  08 июля
В Винницкой области со дна реки подняли утопленника
UA | RU
UA | RU
08 июля 2025, 17:45

В Одесской области в пожаре погибла женщина

08 июля 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

По всей Украине масштабные пожары. К сожалению, в Одесской области в огне погибла женщина

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Одесской области в результате пожаров погибла женщина три человека получили травмы. Также в Закарпатье зафиксировали более 1 100 таких пожаров из-за возгорания сухой травы.

Спасатели отмечают, что за последние сутки в Украине было 393 случая возгорания. Речь идет о 383 гектарах украинских земель. Больше пожаров произошло в Одесской области - 73 случая, в Николаевской - 39, а также в Днепропетровской и Львовской — по 37.

"Во время ликвидации возгорания спасатели активно применяют беспилотники: они проводят аэроразведку и мониторинг с воздуха, например в Закарпатье. Это позволяет оперативно реагировать и оценивать масштабы бедствия", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее в Кировоградской области загорелся дачный дом. К сожалению, на месте трагедии обнаружили тела двух мужчин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар ГСЧС Одесская область
Российские дроны атаковали Николаев: вспыхнул пожар, есть раненый
08 июля 2025, 07:11
На Днепропетровщине во время пожара заживо сгорела женщина
08 июля 2025, 05:40
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
В Кривом Роге вырвали телефон из рук 18-летней девушки
08 июля 2025, 19:22
В Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья
08 июля 2025, 19:14
Украина завтра будет одной из самых жарких стран в Европе
08 июля 2025, 19:07
В Киеве разоблачили схему взяточничества: за $2600 обещали отсрочить ВВК военнообязанному
08 июля 2025, 18:51
В Харькове задержали "черных ассенизаторов": сбрасывали нечистоты прямо в городскую канализацию
08 июля 2025, 18:29
Уроки для системного восстановления: в Раде говорят о необходимости анализа пилота по восстановлению общин
08 июля 2025, 18:27
Жителю Тернополя, обещавшему за деньги повлиять на ТЦК, грозит до 5 лет тюрьмы
08 июля 2025, 18:19
Передавал врагу данные об оружии и спутниках: агент ФСБ осужден на 15 лет
08 июля 2025, 17:58
На Днепропетровщине будут судить чиновника, из-за которого земли танкового полигона захватили фермеры
08 июля 2025, 17:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »