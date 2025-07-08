Фото: ГСЧС

По всей Украине масштабные пожары. К сожалению, в Одесской области в огне погибла женщина

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Одесской области в результате пожаров погибла женщина три человека получили травмы. Также в Закарпатье зафиксировали более 1 100 таких пожаров из-за возгорания сухой травы.

Спасатели отмечают, что за последние сутки в Украине было 393 случая возгорания. Речь идет о 383 гектарах украинских земель. Больше пожаров произошло в Одесской области - 73 случая, в Николаевской - 39, а также в Днепропетровской и Львовской — по 37.

"Во время ликвидации возгорания спасатели активно применяют беспилотники: они проводят аэроразведку и мониторинг с воздуха, например в Закарпатье. Это позволяет оперативно реагировать и оценивать масштабы бедствия", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее в Кировоградской области загорелся дачный дом. К сожалению, на месте трагедии обнаружили тела двух мужчин.