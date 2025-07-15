Трагедия на Житомирщине: в пруду утонул рыбак
Трагическое событие на воде произошло 11 июля в селе Высокая Печь Житомирского района. Тело утопленника обнаружили на следующий день
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Оказалось, что в прошлую пятницу 66-летний мужчина уехал рыбачить на реку Тетерев. В тот же день пенсионер пропал.
"На берегу пруда были обнаружены его вещи", – говорится в сообщении.
В субботу, 12 июля, водолазы достали из водоема тело пожилого мужчины, которое находилось в 3 метрах от берега.
Напомним, 7 июля в акватории реки Южный Буг в городе Первомайск Николаевской области на глазах у односельчан погиб рыбак.
На Кировоградщине обнаружили тело утопленникаВсе новости »
14 июля 2025, 02:05В Хмельницком из воды достали тело мужчины
13 июля 2025, 12:31Трагедия на пляже: в Чернигове на глазах у отдыхающих утонула 17-летняя девушка
11 июля 2025, 14:25
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Виннице водитель под наркотиками сбил на переходе девушку
15 июля 2025, 00:30В Днепре подросток во время рыбалки нашел снаряд
14 июля 2025, 23:30"Чтобы остановить убийства и установить мир": Зеленский побеседовал с Трампом
14 июля 2025, 23:15В Харькове художница превратила вентиляцию метро в арт-объект
14 июля 2025, 22:55Удар по университету на Сумщине: ранен студент
14 июля 2025, 22:35В Харьковской области мужчина устроил "бизнес" на контрафактном алкоголе
14 июля 2025, 21:47В Киеве прекратили работу мошеннических колл-центров: проведено 15 обысков
14 июля 2025, 21:35В Ровенской области мужчина угрожал ножом и пытался угнать авто
14 июля 2025, 21:21Patriot для Украины и санкции для РФ: Трамп раскритиковал Путина и "дал ему срок" на мирное соглашение
14 июля 2025, 21:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит