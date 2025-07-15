Трагедия на Житомирщине: в пруду утонул рыбак

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Трагическое событие на воде произошло 11 июля в селе Высокая Печь Житомирского района. Тело утопленника обнаружили на следующий день

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Оказалось, что в прошлую пятницу 66-летний мужчина уехал рыбачить на реку Тетерев. В тот же день пенсионер пропал.

"На берегу пруда были обнаружены его вещи", – говорится в сообщении.

В субботу, 12 июля, водолазы достали из водоема тело пожилого мужчины, которое находилось в 3 метрах от берега.