Смертельная авария в Житомире: автомобиль врезался в столб, погибла 16-летняя девушка
Ночью 7 июля в Житомире произошла смертельная авария. На улице Королева водитель автомобиля Skoda Octavia, 27-летний местный житель, не справился с управлением и врезался в бетонное электросопротивление.
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате столкновения травмировались три пассажира: 24-летний мужчина из Черниговской области и две 16-летние девушки из Житомира.
Всех доставили в больницу, одна из девушек скончалась через несколько часов в реанимации детской областной больницы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Полиция в очередной раз призывает водителей соблюдать безопасную скорость, пользоваться ремнями безопасности и не садиться за руль в состоянии опьянения или под действием препаратов, снижающих концентрацию внимания.
Напомним, на Львовщине произошло ДТП, в результате которого травмированы два человека, среди которых 14-летний мальчик.