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07 июля 2025, 13:52

Смертельная авария в Житомире: автомобиль врезался в столб, погибла 16-летняя девушка

07 июля 2025, 13:52
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фото: Национальная полиция
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Ночью 7 июля в Житомире произошла смертельная авария. На улице Королева водитель автомобиля Skoda Octavia, 27-летний местный житель, не справился с управлением и врезался в бетонное электросопротивление.

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате столкновения травмировались три пассажира: 24-летний мужчина из Черниговской области и две 16-летние девушки из Житомира.

Всех доставили в больницу, одна из девушек скончалась через несколько часов в реанимации детской областной больницы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Полиция в очередной раз призывает водителей соблюдать безопасную скорость, пользоваться ремнями безопасности и не садиться за руль в состоянии опьянения или под действием препаратов, снижающих концентрацию внимания.

Напомним, на Львовщине произошло ДТП, в результате которого травмированы два человека, среди которых 14-летний мальчик.

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Житомир ДТП ПДД авария электроопора девушка погибшая пассажиры больница
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