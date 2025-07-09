В пруду на Кировоградщине утонул человек

фото: ГСЧС Украины в Кировоградской области

Еще одна трагедия на водоеме произошла 7 июля в селе Новоромановка Кропивницкого района. Погибшим оказался мужчина

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.

Местные жители обнаружили утопленника в местном пруду. Спасатели с помощью лодки достали из воды тело погибшего мужчины 1961 года рождения.

"Сейчас причину и обстоятельства смерти мужчины устанавливают специалисты", — говорится в сообщении.