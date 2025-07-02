В Тернопольской области расследуют загадочную смерть мужчины
В лесу в Тернопольском районе обнаружили тело жителя села Ценов, пропавшего 6 мая текущего года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Тернопольской области.
По данным следствия, мужчина 1953 года рождения имел проблемы со здоровьем и передвигался с помощью трости. В понедельник, 30 июня, в лесу недалеко от населенного пункта местные жители обнаружили тело мужчины в ручейке.
"Следов насильственной смерти на теле пенсионера полицейские не обнаружили, но окончательная причина несчастья станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, ранее в Озернянской общине Тернопольского района мужчина переходил через реку Цебровка, поскользнулся и утонул.