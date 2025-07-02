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02 июля 2025, 05:05

В Тернопольской области расследуют загадочную смерть мужчины

02 июля 2025, 05:05
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фото: Нацполиция
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В лесу в Тернопольском районе обнаружили тело жителя села Ценов, пропавшего 6 мая текущего года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Тернопольской области.

По данным следствия, мужчина 1953 года рождения имел проблемы со здоровьем и передвигался с помощью трости. В понедельник, 30 июня, в лесу недалеко от населенного пункта местные жители обнаружили тело мужчины в ручейке.

"Следов насильственной смерти на теле пенсионера полицейские не обнаружили, но окончательная причина несчастья станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее в Озернянской общине Тернопольского района мужчина переходил через реку Цебровка, поскользнулся и утонул.

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