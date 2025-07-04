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04 июля 2025, 16:47

Надеялись на Словакию: в Закарпатье разоблачили еще одну схему для уклонистов

04 июля 2025, 16:47
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Фото: Нацполиция
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В Закарпатье задержан мужчина, который перевозил военнообязанных к границе. Как выяснилось, "клиенты" заплатили ему крупную сумму

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали подозреваемого в переправке военнообязанных через границу. В городе Перечин пограничники остановили для проверки Skoda Fabia 22-летнего мужчину. В автомобиле были также мужчины 21, 22, 23 и 39 лет. Двое из них – жители Мукачево, а также житель Ивано-Франковской области и житель Харькова.

22-летний водитель должен был доставить мужчин до линии границы, где они могли бы переправиться в Словакию. При этом "клиенты" отправили на счета организатора схемы 8 тысяч долларов. Водитель был задержан и отправлен в изолятор.

Напомним, ранее в Киеве сообщили о подозрении 26-летнему киевлянину, обещавшему военнообязанному организовать выезд за границу. За свою "услугу" он попросил 13 тысяч долларов.

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