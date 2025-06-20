В Житомирской области полиция посреди улицы задержала мэра города
В Бердичеве правоохранители задержали мэра Сергея Орлюка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Житомир.Info".
Местные журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что задержание проводили представители управления стратегических расследований МВД.
По неподтвержденным данным, мэра Бердичева Сергея Орлюка могли задержать за вымогательство взятки у местного предпринимателя.
Официальной информации от полиции пока нет.
Напомним, недавно в Житомирской области была разоблачена масштабная схема переправки мужчин за границу.
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