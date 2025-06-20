фото: rio-berdychiv.info

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Житомир.Info".

Местные журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что задержание проводили представители управления стратегических расследований МВД.

По неподтвержденным данным, мэра Бердичева Сергея Орлюка могли задержать за вымогательство взятки у местного предпринимателя.

Официальной информации от полиции пока нет.

Напомним, недавно в Житомирской области была разоблачена масштабная схема переправки мужчин за границу.