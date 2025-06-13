На Житомирщине утонули два человека

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

На днях на водоемах Житомирщины произошло сразу два несчастных случая. Тела утопленников из воды достали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Трагические события произошли в поселке Новогуйвинское и Любар Житомирского района. На местных водоемах утонули двое молодчиков.

Сначала спасатели на надувной лодке пытались найти утопленников, но с наступлением темноты поисковые работы приостановили.

"10 июня тела обоих погибших были подняты из воды специалистами областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы", - говорится в сообщении.