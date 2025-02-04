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04 февраля 2025, 18:05

На Буковине подростки-наркодилеры пытались взорвать полицейских

04 февраля 2025, 18:05
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили теракт, организованный российскими спецслужбами на Буковине. Два агента РФ в возрасте 17 и 18 лет планировали взорвать наряд полиции, вызванный на место фейкового инцидента в Вижницком районе. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) в заброшенном хозяйственном здании. Взрывчатка, нашпигованная саморезами для максимального поражения, была скрыта в мусорном мешке, а рядом установили мобильный телефон в коробке из-под сока, снимавшего вход в помещение.

С помощью удаленного доступа к гаджету оккупанты планировали активировать устройство в момент входа полицейских.

СБУ задержала обоих диверсантов сразу после установки взрывчатки, когда они вернулись в свои дома. Задержанные – двое местных наркодилеров 17 и 18 лет, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы. Подростки получили инструкции от российского куратора по изготовлению и закладке взрывчатки.

Во время обысков в их домах были обнаружены мобильные телефоны с доказательствами подготовки преступления и компоненты для взрывного устройства.

Обеим фигурантам объявили подозрение за:

  • ч. 2 ст. 263-1 УКУ – незаконное изготовление взрывного устройства по предварительному сговору группой лиц;
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК – законченное покушение на совершение террористического акта.

"Им грозит до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Житомире работники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией предупредили террористический акт, организованный российскими спецслужбами. Двоих вражеских агентов, планировавших взорвать полицейских в центре города, задержали.

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