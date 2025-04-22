Фото: Нацполиция

В Житомирской области чуть не убили 19-летнего парня. Это произошло во время его ссоры с мужчиной, с которым у него были неприязненные отношения

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Бердичеве 20 апреля госпитализировали 19-летнего парня с ножевыми ранениями. По подозрению задержали 23-летнего жителя города. Сейчас идет расследование.

По данным правоохранителей, на улице между двумя молодыми людьми возникла ссора. Известно, что у них были долгие неприязненные отношения. Конфликт перерос в драку. Тогда 23-летний ударил 19-летним ножом. У потерпевшего диагностировали проникающее ранение грудной клетки, ему провели срочное оперативное вмешательство.

23-летнему подозреваемому могут выбрать меру пресечения - это сейчас решается. За нападение ему грозит от 7 до 15 лет по статье "покушение на убийство".

Напомним, ранее житель Черкасс заказал убийство человека за 2 тысячи долларов. За это его приговорили к 10 годам заключения.