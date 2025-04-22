11:19  22 апреля
В Одессе работника ТЦК будут судить за хулиганство
09:49  22 апреля
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на этой неделе
07:05  22 апреля
В Белой Церкви утонула 15-летняя девушка
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2025, 18:27

В Житомирской области расследуют покушение на убийство 19-летнего парня

22 апреля 2025, 18:27
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области чуть не убили 19-летнего парня. Это произошло во время его ссоры с мужчиной, с которым у него были неприязненные отношения

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Бердичеве 20 апреля госпитализировали 19-летнего парня с ножевыми ранениями. По подозрению задержали 23-летнего жителя города. Сейчас идет расследование.

По данным правоохранителей, на улице между двумя молодыми людьми возникла ссора. Известно, что у них были долгие неприязненные отношения. Конфликт перерос в драку. Тогда 23-летний ударил 19-летним ножом. У потерпевшего диагностировали проникающее ранение грудной клетки, ему провели срочное оперативное вмешательство.

23-летнему подозреваемому могут выбрать меру пресечения - это сейчас решается. За нападение ему грозит от 7 до 15 лет по статье "покушение на убийство".

Напомним, ранее житель Черкасс заказал убийство человека за 2 тысячи долларов. За это его приговорили к 10 годам заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
покушение полиция
Драка со смертельным финалом: на Житомирщине мужчина убил односельчанина
22 апреля 2025, 15:46
На Буковине осудили мужчину, который хотел сжечь заживо бывших жену и тещу
18 апреля 2025, 05:05
В Киеве неизвестный с ножом напал на известного журналиста
17 апреля 2025, 14:45
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Удар по Запорожью: уже 38 пострадавших, среди них – 7 детей
22 апреля 2025, 19:40
В течение суток РФ запустила по Украине более 70 дронов и 130 КАБов
22 апреля 2025, 19:10
Во Львовской области во время пожара нашли тело пенсионера
22 апреля 2025, 19:07
Папа Римский тайно донатил деньги украинским военным
22 апреля 2025, 18:55
Туман, грозы и тепло: какой будет погода в разных областях Украины в среду, 23 апреля
22 апреля 2025, 18:54
На Буковине вторую неделю ищут пропавшую 13-летнюю девочку
22 апреля 2025, 18:40
В Киеве на взятке разоблачили топчиновника КГГА
22 апреля 2025, 18:38
Массированная атака БпЛА "Герань-2" на Харьков и пригород: пострадали 10 человек
22 апреля 2025, 18:00
В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара
22 апреля 2025, 17:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »