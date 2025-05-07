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07 мая 2025, 16:35

Избили, обворовали, собирались сжечь дом: на Харьковщине будут судить мужчин, едва не убивших женщину

07 мая 2025, 16:35
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Фото: Нацполиция
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Двое мужчин жестоко избили знакомую и обворовали ее. Кроме того, они собирались поджечь ее дом, чтобы она погибла

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин — жителей села Новая Кубань Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области. Их подозревают в покушении на умышленное убийство.

По данным правоохранителей, в феврале они были в гостях у жительницы села Ищенко. Во время застолья они жестоко избили женщину и обворовали ее. Для того чтобы скрыть преступление, они пытались сжечь дом вместе с потерпевшей. Мужчины подожгли веник и открыли вблизи него газовый баллон. Однако баллон был почти пуст, поэтому сделать запланированное злоумышленникам не удалось.

Сейчас они находятся под стражей. Вскоре они предстанут перед судом.

Напомним, ранее судили 45-летнего жителя Ровенщины. Он пришел в гости к знакомой, и во время застолья приставил к ее шее нож и требовал деньги. Когда женщина отказала, он начал ее душить и избивать.

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