В Житомире задержали предпринимателя, который похитил и продал чужой автомобиль

фото: Национальная полиция

В Житомире правоохранители задержали 29-летнего предпринимателя, угнавшего и продавшего автомобиль клиента автосервиса

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 41-летний житель Черкасской области оставил свой кроссовер Kia на СТО для ремонта. Когда приехал его забирать, машины на месте не было.

Сотрудники СТО сообщили, что после ремонта машину забрал руководитель сервиса на хранение.

Как выяснили оперативники, предприниматель продал чужой автомобиль, выдав его за свой.

Правоохранители обнаружили и изъяли автомобиль. Подозреваемый признал свою вину.

Мужчине сообщили о подозрении. Злоумышленнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали работника СТО, укравшего чужое авто. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.