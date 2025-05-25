13:05  25 мая
Взрыв гранаты на Львовщине: полиция разыскивает злоумышленника
11:48  25 мая
На Ровенщине под колесами легковушки погиб велосипедист
10:06  25 мая
Генштаб рассказал о потерях РФ по состоянию на 25 мая
UA | RU
UA | RU
25 мая 2025, 14:46

В Житомире задержали предпринимателя, который похитил и продал чужой автомобиль

25 мая 2025, 14:46
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Житомире правоохранители задержали 29-летнего предпринимателя, угнавшего и продавшего автомобиль клиента автосервиса

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 41-летний житель Черкасской области оставил свой кроссовер Kia на СТО для ремонта. Когда приехал его забирать, машины на месте не было.

Сотрудники СТО сообщили, что после ремонта машину забрал руководитель сервиса на хранение.

Как выяснили оперативники, предприниматель продал чужой автомобиль, выдав его за свой.

Правоохранители обнаружили и изъяли автомобиль. Подозреваемый признал свою вину.

Мужчине сообщили о подозрении. Злоумышленнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали работника СТО, укравшего чужое авто. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомир предприниматель авто угон СТО продажа полиция
Взрыв гранаты на Львовщине: полиция разыскивает злоумышленника
25 мая 2025, 13:05
На Ровенщине под колесами легковушки погиб велосипедист
25 мая 2025, 11:48
Полицейские помогли жительнице Одесской области разыскать без вести пропавшую дочь
23 мая 2025, 17:49
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Авиационный удар по Купянску: двое погибших, десятки разрушенных домов
25 мая 2025, 15:15
В Киеве "шахед" взорвался возле укрытия: момент попал на видео
25 мая 2025, 14:04
Комбинированный удар РФ: более 70 пострадавших и 12 погибших по Украине
25 мая 2025, 13:36
Взрыв гранаты на Львовщине: полиция разыскивает злоумышленника
25 мая 2025, 13:05
Третий этап обмена завершен: 303 защитника Украины вернулись из плена
25 мая 2025, 12:36
На Киевщине увеличилось количество пострадавших после атаки РФ
25 мая 2025, 12:21
На Ровенщине под колесами легковушки погиб велосипедист
25 мая 2025, 11:48
Из-за российских обстрелов Херсонщины погиб ребенок
25 мая 2025, 11:28
Масштабная ночная атака: ПВО сбила 45 ракет и 266 российских дронов
25 мая 2025, 10:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Максим Жорин
Валерий Чалый
Юрий Бутусов
Все блоги »