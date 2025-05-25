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25 травня 2025, 14:46

У Житомирі затримали підприємця, який викрав і продав чужу автівку

25 травня 2025, 14:46
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фото: Національна поліція
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У Житомирі правоохоронці затримали 29-річного підприємця, який викрав та продав автомобіль клієнта автосервісу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 41-річний житель Черкащини залишив свій кросовер Kia на СТО для ремонту. Коли приїхав його забирати, автівки на місці не було.

Працівники СТО повідомили, що після ремонту машину забрав керівник сервісу на зберігання.

Як з'ясували оперативники, підприємець продав чужий автомобіль, видавши його за власний.

Правоохоронці знайшли і вилучили автомобіль. Підозрюваний визнав свою провину.

Чоловіку повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали працівника СТО, який вкрав чуже авто. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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