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25 мая 2025, 13:05

Взрыв гранаты на Львовщине: полиция разыскивает злоумышленника

25 мая 2025, 13:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 25 мая в Шептицком районе произошел взрыв гранаты во дворе домохозяйства

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что никто не пострадал, однако обломками поврежден припаркованный рядом автомобиль и окна дома.

Предварительно известно, что взорвалась граната, тип и происхождение которой устанавливаются.

Полицейские разыскивают злоумышленника.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, на Ровенщине из-за взрыва гранаты пострадал 19-летний парень.

Ранее на Николаевщине во дворе дома взорвалась граната, погиб 3-летний мальчик. Женщина, которая принесла боеприпас во двор соседям, скончалась в больнице.

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