Взрыв гранаты на Львовщине: полиция разыскивает злоумышленника
В ночь на 25 мая в Шептицком районе произошел взрыв гранаты во дворе домохозяйства
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что никто не пострадал, однако обломками поврежден припаркованный рядом автомобиль и окна дома.
Предварительно известно, что взорвалась граната, тип и происхождение которой устанавливаются.
Полицейские разыскивают злоумышленника.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Напомним, на Ровенщине из-за взрыва гранаты пострадал 19-летний парень.
Ранее на Николаевщине во дворе дома взорвалась граната, погиб 3-летний мальчик. Женщина, которая принесла боеприпас во двор соседям, скончалась в больнице.
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