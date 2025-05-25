Взрыв гранаты на Львовщине: полиция разыскивает злоумышленника

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 25 мая в Шептицком районе произошел взрыв гранаты во дворе домохозяйства

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что никто не пострадал, однако обломками поврежден припаркованный рядом автомобиль и окна дома.

Предварительно известно, что взорвалась граната, тип и происхождение которой устанавливаются.

Полицейские разыскивают злоумышленника.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, на Ровенщине из-за взрыва гранаты пострадал 19-летний парень.

Ранее на Николаевщине во дворе дома взорвалась граната, погиб 3-летний мальчик. Женщина, которая принесла боеприпас во двор соседям, скончалась в больнице.