Работник СТО угнал авто и врезался в столб
В Киеве задержали работника СТО, укравшего чужое авто. Теперь ему грозит заключение
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
27-летний киевлянин обратился в полицию. Он рассказал, что оставил свой автомобиль в сервисном центре. Однако впоследствии он узнал, что машина скрылась.
Полицейские выяснили, что виновен в этом 24-летний работник станции обслуживания. Он без разрешения владельца сел в Skoda Octavia вместе со знакомым. Поездка завершилась тем, что они врезались в столб и скрылись.
Правоохранители задержали фигуранта. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, укравшего авто. Он повредил дверцу авто Opel. Впоследствии он сломал замок зажигания, завел двигатель и уехал.
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