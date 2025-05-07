Фото: Нацполиция

В Киеве задержали работника СТО, укравшего чужое авто. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

27-летний киевлянин обратился в полицию. Он рассказал, что оставил свой автомобиль в сервисном центре. Однако впоследствии он узнал, что машина скрылась.

Полицейские выяснили, что виновен в этом 24-летний работник станции обслуживания. Он без разрешения владельца сел в Skoda Octavia вместе со знакомым. Поездка завершилась тем, что они врезались в столб и скрылись.

Правоохранители задержали фигуранта. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, укравшего авто. Он повредил дверцу авто Opel. Впоследствии он сломал замок зажигания, завел двигатель и уехал.