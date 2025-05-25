На Ровенщине под колесами легковушки погиб велосипедист
В Гоще в Ровенской области 24 мая на автодороге "Киев-Чоп" произошло смертельное ДТП
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что водитель автомобиля Toyota Camry, 54-летний киевлянин допустил наезд на велосипедиста, переезжавшего трассу в неустановленном месте.
От полученных травм 46-летний житель Гощи погиб на месте.
Правоохранители устанавливаю все обстоятельства происшествия.
Напомним, в этот день произошло ДТП в Кировоградской области. Грузовик столкнулся с двумя микроавтобусами. Есть погибшие и травмированные.
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