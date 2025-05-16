фото: ГПСУ

На Житомирщине пограничники, двигаясь на автомобиле, в свете фар заметили на дороге неизвестную птицу. Она оказалась в опасности

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Военнослужащие остановили автомобиль, осторожно подобрали птицу и перенесли ее в безопасное место. Пограничники выяснили, что неизвестный пернатый – это перелетная птица – гагара белошея.

Не заметив на пернатом никаких повреждений, пограничники довезли его до ближайшего водоема и отпустили.

Гагара – род водных птиц, имеющих определенные физические особенности, не позволяющие этому виду взлетать с земли. Именно поэтому он и не смог сбежать из проезжей части. Наверное, птичка упала во время перелета или спутала твердую поверхность с водоемом. Такие случаи с ними бывают в сезонной миграции.

В общем, гагары распространены на севере Европы, в Азии и в Северной Америке. Они живут в арктической и субарктической зонах, а зимовать летят на побережье Черного и Средиземного моря. Именно поэтому найда была неизвестна военнослужащим.

Напомним, ранее в Ровенской области пограничники спасли раненого краснокнижного орлана-белохвоста.