Подразделение "Феникс" уничтожило российскую пехоту и технику: видео
На самых горячих направлениях фронта воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" продолжают уничтожать пехоту, техники и вооружение российских оккупантов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Уничтожены несколько "буханок", "Урал", бензовозы, бронемашин, антенны связи и миномет врага. "Феникс" в небе, следовательно, будет пылать", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее бригада "Месть" уничтожила ПВО, танки и САУ врага на Купянском направлении.
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