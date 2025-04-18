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18 апреля 2025, 06:40

На Ровенщине спасли раненого краснокнижного орлана-белохвоста

18 апреля 2025, 06:40
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фото: ГПСУ
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В Ровенской области пограничники обнаружили на земле раненую редкую птицу-хищника. Краснокнижный орлан-белохвост не мог взлететь из-за поврежденного крыла и нуждался в немедленной помощи

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Военнослужащие немедленно сообщили местному егерю о находке и вместе транспортировали орлана в ветеринарную клинику для осмотра и лечения.

"Получив квалифицированную помощь и восстановив силы, крылатый великан снова будет покорять небесные вершины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что орлан-белохвост (сероватень) — птица ряда соколовидных семейства ястребовых. Это один из величайших представителей хищных птиц Евразии. Размах его крыльев до 2,5 м.

В Украине численность этого вида катастрофически сократилась. В настоящее время на территории страны ежегодно зимует 260-370 особей. Орлан-белохвост занесен во все три издания Красной книги Украины. В последнем издании его отнесли к категории "редкий".

Напомним, в Черниговской области пограничники сняли в лесу семейство краснокнижных лосей.

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пограничники животные птица Ровенская область красная книга спасение ГПСУ
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