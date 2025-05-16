13:17  15 травня
Синоптик дала прогноз на 16 травня: де буде найтепліше
05:05  16 травня
Закарпатський скарб: правоохоронці запобігли продажу унікальних кельтських артефактів
04:10  16 травня
Трагедія на Буковині: з колодязя дістали тіло людини
UA | RU
UA | RU
16 травня 2025, 09:15

На Житомирщині прикордонники допомогли рідкісній пташці гагарі

16 травня 2025, 09:15
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині прикордонники, рухаючись автомобілем, у світлі фар помітили на дорозі невідомого птаха. Він опинився в небезпеці

Про повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Військовослужбовці зупинили автомобіль, обережно підібрали птаха та перенесли його в безпечне місце. Прикордонники з’ясували, що невідомий пернатий – це перелітний птах – гагара білошия.

Не помітивши на пернатому жодних пошкоджень, прикордонники довезли його до найближчої водойми та відпустили.

Гагара – рід водних птахів, які мають певні фізичні особливості, що не дозволяють цьому виду злітати з землі. Саме тому він самотужки й не зміг втекти з проїжджої частини. Напевно пташка впала під час перельоту або сплутала тверду поверхню з водоймою. Такі випадки з ними бувають під час сезонної міграції.

Загалом гагари поширені на півночі Європи, в Азії та у Північній Америці. Вони живуть в арктичній та субарктичній зонах, а зимувати летять на узбережжя Чорного та Середземного моря. Саме тому знайда була невідома військовослужбовцям.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині прикордонники врятували пораненого червонокнижного орлана-білохвоста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники птах Житомирська область порятунок
Потрапили у фотопастку: у Карпатах біля кордону з Румунією затримали ухилянтів
15 травня 2025, 06:15
Підрозділ "Фенікс" знищив російську піхоту та техніку: відео
12 травня 2025, 02:45
На Чернігівщині врятували двох лелек, які впали у закинуту водонапірну вежу
09 травня 2025, 10:20
Всі новини »
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Вночі українська ППО знищила понад 70 "шахедів" та дронів-імітаторів
16 травня 2025, 09:56
Росіяни обстріляли комунальників у Куп’янську: загинула жінка, 4 осіб поранені
16 травня 2025, 09:35
Окупанти вдарили по Одещині: зруйновані будинки, поранені 3 цивільних
16 травня 2025, 08:55
Атака дронів на столицю: у Києві працювала ППО, уламки впали на котельню
16 травня 2025, 08:33
Військові моряки знищили російський "шахед"
16 травня 2025, 08:15
Обстріли Херсонщини: росіяни вбили цивільного, є поранений
16 травня 2025, 07:55
Під час відбиття російської атаки ЗСУ втратили винищувач F-16: пілот катапультувався
16 травня 2025, 07:35
Війська РФ завдали понад 20 авіаударів по Запорізькій області: є руйнування
16 травня 2025, 07:20
У ВМС повідомили, чи є загроза ударів ракетами "Калібр" із моря
16 травня 2025, 07:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »