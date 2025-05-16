На Житомирщині прикордонники допомогли рідкісній пташці гагарі

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На Житомирщині прикордонники, рухаючись автомобілем, у світлі фар помітили на дорозі невідомого птаха. Він опинився в небезпеці

Про повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Військовослужбовці зупинили автомобіль, обережно підібрали птаха та перенесли його в безпечне місце. Прикордонники з’ясували, що невідомий пернатий – це перелітний птах – гагара білошия.

Не помітивши на пернатому жодних пошкоджень, прикордонники довезли його до найближчої водойми та відпустили.

Гагара – рід водних птахів, які мають певні фізичні особливості, що не дозволяють цьому виду злітати з землі. Саме тому він самотужки й не зміг втекти з проїжджої частини. Напевно пташка впала під час перельоту або сплутала тверду поверхню з водоймою. Такі випадки з ними бувають під час сезонної міграції.

Загалом гагари поширені на півночі Європи, в Азії та у Північній Америці. Вони живуть в арктичній та субарктичній зонах, а зимувати летять на узбережжя Чорного та Середземного моря. Саме тому знайда була невідома військовослужбовцям.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині прикордонники врятували пораненого червонокнижного орлана-білохвоста.