В Житомире загорелся полигон с отходами: школы перевели на онлайн-обучение
В минувшую ночь пожарные тушили пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Житомире. Из-за масштабного возгорания школы перевели на дистанционный формат обучения
Об этом сообщает городской совет Житомира, передает RegioNews.
"В тушении был задействован 31 пожарный и 9 единиц техники. Благодаря их усилиям удалось локализовать возгорание, и в настоящее время дальнейшего распространения огня по территории полигона не происходит", — говорится в сообщении.
Специалисты осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха, что позволит определить уровень загрязнения.
Учитывая рекомендации экологов, власти решили временно изменить работу учебных заведений сегодня, 2 мая:
- школы будут работать в дистанционном формате;
- детские сады будут работать в обычном режиме, но прогулки на открытом воздухе временно отменены.
Также в городе запретили соревнования и тренировки спортивных школ, запланированных на открытом воздухе.