В Житомире загорелся полигон с отходами: школы перевели на онлайн-обучение

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

В минувшую ночь пожарные тушили пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Житомире. Из-за масштабного возгорания школы перевели на дистанционный формат обучения

Об этом сообщает городской совет Житомира, передает RegioNews.

"В тушении был задействован 31 пожарный и 9 единиц техники. Благодаря их усилиям удалось локализовать возгорание, и в настоящее время дальнейшего распространения огня по территории полигона не происходит", — говорится в сообщении.

Специалисты осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха, что позволит определить уровень загрязнения.

Учитывая рекомендации экологов, власти решили временно изменить работу учебных заведений сегодня, 2 мая:

школы будут работать в дистанционном формате;

детские сады будут работать в обычном режиме, но прогулки на открытом воздухе временно отменены.

Также в городе запретили соревнования и тренировки спортивных школ, запланированных на открытом воздухе.