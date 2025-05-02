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В Житомире загорелся полигон с отходами: школы перевели на онлайн-обучение
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02 мая 2025, 12:40

В Житомире загорелся полигон с отходами: школы перевели на онлайн-обучение

02 мая 2025, 12:40
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фото: ГСЧС Украины в Житомирской области
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В минувшую ночь пожарные тушили пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Житомире. Из-за масштабного возгорания школы перевели на дистанционный формат обучения

Об этом сообщает городской совет Житомира, передает RegioNews.

"В тушении был задействован 31 пожарный и 9 единиц техники. Благодаря их усилиям удалось локализовать возгорание, и в настоящее время дальнейшего распространения огня по территории полигона не происходит", — говорится в сообщении.

Специалисты осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха, что позволит определить уровень загрязнения.

Учитывая рекомендации экологов, власти решили временно изменить работу учебных заведений сегодня, 2 мая:

  • школы будут работать в дистанционном формате;
  • детские сады будут работать в обычном режиме, но прогулки на открытом воздухе временно отменены.

Также в городе запретили соревнования и тренировки спортивных школ, запланированных на открытом воздухе.

Напомним, в Киевской области спасатели несколько часов тушили пожар на несанкционированной свалке.

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экология пожар Житомир огонь ГСЧС школы Свалка дистанционное обучение полигон
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