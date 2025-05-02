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02 мая 2025, 21:13

В Житомирской области загорелся жилой дом: есть пострадавший

02 мая 2025, 21:13
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Фото: YouTube
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В Житомирской области произошел пожар в жилом доме. На месте инцидента пожарные спасли человека

Об этом сообщает ГСЧС Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 мая. Вспыхнул пожар в квартире пятиэтажного жилого дома в Житомире. Когда спасатели приехали, они увидели, что горело одеяло.

На полу лежал 47-летний мужчина. Его вынесли из помещения на свежий воздух и передали работникам экстренной медицинской помощи. С ожогами лица и обоих коленных суставов пострадавшего госпитализировали.

К счастью, пожар уничтожил только одеяло. Спасателям удалось погасить пламя еще до того, как оно распространилось. Предварительно, инцидент произошел по неосторожности во время курения.

Напомним, ранее на Прикарпатье погибла женщина. Там произошел пожар в городе Благовещенское. На месте инцидента спасатели обнаружили тело 63-летней женщины. Обстоятельства будут выяснять специалисты.

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