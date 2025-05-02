Масштабные экопожары охватили Украину: больше всего – на Киевщине

фото: ГСЧС Закарпатья

За прошедшие сутки в Украине спасатели ликвидировали 261 пожар в экосистемах на общей площади 223,31 га

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего возгораний произошло в Киевской области, где зафиксировано 45 пожаров на площади почти 60 га.

Значительное количество пожаров также возникло в Харьковской области – 29 (10,9 га), Полтавской – 17 (18,7 га), Житомирской – 17 (11,75 га) и Волынской – 17 (29,32 га).

С начала года в Украине уже зафиксировано 25 265 пожаров в экосистемах.

Спасатели призывают граждан быть осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности во избежание трагических последствий для себя и окружающей среды.

Напомним, в Житомире загорелся полигон с отходами. Из-за масштабного возгорания школы перевели на дистанционный формат обучения.