В Житомире во время пожара сухостоя погиб мужчина
Смертельный пожар произошел вчера, 27 апреля, в Житомире. В результате возгорания сухой травы и камыша погиб местный житель
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Оказалось, что на открытой территории горела сухая растительность площадью 1,5 га. Из-за сухой и ветреной погоды была угроза распространения пламени на частные домовладения.
"Во время тушения спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины без признаков жизни", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, 18 апреля в Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди.
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