иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Смертельный пожар произошел вчера, 27 апреля, в Житомире. В результате возгорания сухой травы и камыша погиб местный житель

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Оказалось, что на открытой территории горела сухая растительность площадью 1,5 га. Из-за сухой и ветреной погоды была угроза распространения пламени на частные домовладения.

"Во время тушения спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 18 апреля в Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди.