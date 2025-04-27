Появились кадры российских ударов по гражданской инфраструктуре Житомира
Сегодня ночью в результате российских обстрелов в Житомире произошли пожары. Из-за атаки дронов пострадал местный житель, повреждена инфраструктура
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Житомирской области.
Из-за ударов дронов-камикадзе по разным адресам в Житомире горели складское здание и сухая трава. Также повреждения получили жилые дома, хозяйственные здания и автомобили.
"По предварительной информации, пострадал один человек - острая реакция на стресс. Силами спасателей пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области ударными дронами. В результате погиб мужчина и ранен ребенок, повреждены дома.
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