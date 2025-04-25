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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Произошло возгорание частного дома, в котором жили супруги с ребенком. Вероятной причиной явилась неисправность солнечной электроустановки.

В результате пожара погиб 13-летний мальчик. Его отец, 52-летний мужчина, получил ожоги. Медики госпитализировали его в больницу. 49-летняя мать в это время была в другой комнате, она и вызвала спасателей и полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, 18 апреля в Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди.