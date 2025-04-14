Во Львовской области женщина убила мужа во время ссоры
Во время застолья жительница Львовской области убила своего мужа. Теперь ее отправят за решетку
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.
Во Львовской области признали виновной 45-летнюю женщину, которая убила своего мужа. Ей назначен наказание в виде заключения на 7 лет.
Инцидент произошел во время застолья. Между женой и мужем произошла ссора. Она нанесла один удар мужчине в участок груди. Это привело к острой внутренней кровопотере и смерти потерпевшего.
Напомним, ранее в Черкасской области мужчина жестоко убил свою сожительницу. Известно, что он нанес ей многочисленные удары руками и ногами по голове, лицу, туловищу, верхним и нижним конечностям, прижигал тело горячим утюгом и нанес один удар кухонным ножом в грудную клетку. От этого женщина скончалась.