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Во время застолья жительница Львовской области убила своего мужа. Теперь ее отправят за решетку

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

Во Львовской области признали виновной 45-летнюю женщину, которая убила своего мужа. Ей назначен наказание в виде заключения на 7 лет.

Инцидент произошел во время застолья. Между женой и мужем произошла ссора. Она нанесла один удар мужчине в участок груди. Это привело к острой внутренней кровопотере и смерти потерпевшего.

Напомним, ранее в Черкасской области мужчина жестоко убил свою сожительницу. Известно, что он нанес ей многочисленные удары руками и ногами по голове, лицу, туловищу, верхним и нижним конечностям, прижигал тело горячим утюгом и нанес один удар кухонным ножом в грудную клетку. От этого женщина скончалась.