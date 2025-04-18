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В столице задержали мужчину, который угнал чужой автомобиль. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews ї.

В Дарницком районе Киева задержали мужчину, который угнал автомобиль. Известно, что он повредил дверцу автомобиля Opel. Впоследствии он сломал замок зажигания, завел двигатель и уехал.

Правоохранители установили, где находится похититель. Его задержали. Это оказался 39-летний житель Киева, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Киеве судили мужчину, который убил пенсионера и угнал его автомобиль . Тогда мужчина с ружьем подошел к 65-летнему пенсионеру, который садился в свой автомобиль. После короткого диалога мужчина выстрелил пенсионеру в голову, из-за чего погиб. Затем злоумышленник уехал с места преступления. На суде было принято решение, что мужчина будет находиться под стражей в специализированном медицинском учреждении.