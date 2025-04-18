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На Житомирщине судили парня, избившего охренника в магазине. Во время инцидента нападавший был в состоянии наркотического опьянения

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор 19-летнему парню, который избил охранника супермаркета. Он в состоянии наркотического опьянения в одном из супермаркетов побил пожилого охранника.

Так агрессивно злоумышленник отреагировал на требование охранника рассчитаться за бутылку пива, которую парень украл из магазина за 15 минут до инцидента. На суде 19-летний обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд учел, что рассмотрение в отношении него в суде находится уголовное производство по такой же статье. Также есть отрицательная характеристика по месту жительства. К тому же парень злоупотребляет спиртными напитками. Потерпевший попросил изолировать нападающего от общества. В результате парень получил наказание в размере 2 лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили мужчину за избиение отца военного. Инцидент произошел из-за того, что мужчина сделал замечания по поводу русской музыки. На это нетрезвый 26-летний мужчина набросился на потерпевшего с кулаками.