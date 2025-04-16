Фото: Нацполиция

В Киеве женщина посреди улицы ударила малолетнего ребенка. Теперь правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы. Правоохранители во время мониторинга соцсетей увидели видео, где женщина очень грубо обращается с малолетним ребенком. Женщина тянула ребенка за руку, а также нанесла несколько ударов. Теперь полиция выясняет обстоятельства.

"Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем или вам известна информация, касающаяся данного события, обращайтесь на спецлинию "102" или в Днепровское управление полиции по телефону 063 445 80 67", - призывают правоохранители.

Впоследствии стало известно, что это оказалась бабушка ребенка – 54-летняя женщина. Она заявила правоохранителям, что забрала 2-летнего внука из садика, а когда они шли домой – ребенок начал капризничать.

Тогда женщина не выдержала эмоций и несколько раз его ударила. Правоохранители составили на женщину административный материал по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях – совершении домашнего насилия.

Напомним, ранее в Житомирской области судили женщину, которая избила малолетнюю дочь из-за того, что ребенок отказывался есть. Ее приговорили к исправительным работам. Известно, что ранее женщину уже лишали родительских прав.