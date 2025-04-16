12:18  15 апреля
Разборки с ножом: на Хмельниччине 18-летний юноша порезал троих знакомых
11:51  15 апреля
"Контракт 18-24": количество должностей в программе увеличили вдвое
15:58  15 апреля
Летние каникулы-2025: школьники будут отдыхать меньше обычного
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2025, 05:05

Проломил череп битой: в Киеве житель Житомира до смерти забил знакомого

16 апреля 2025, 05:05
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В столице полицейские задержали жителя Житомира, подозреваемого в смертельном избиении знакомого. Фигуранту грозит до 10 лет заключения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, трагедия произошла в квартире многоэтажного дома в Подольском районе столицы. Правоохранителей вызвали соседи, обнаружившие 45-летнего киевлянина без сознания и с признаками избиения.

Оказалось, что накануне мужчина пригласил в гости знакомого. Между ними во время застолья возник спор, который перерос в драку. Гость обвинил хозяина в якобы долге, схватил деревянную биту и жестоко избил владельца квартиры.

"В результате, последний был госпитализирован в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, внутримозговым кровоизлиянием, многочисленными ушибами головы, от которых мужчина за несколько дней умер", – говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Житомира, уже судимый за другие преступления. Правоохранители провели обыск, изъяли орудие преступления — деревянную биту — и задержали мужчину.

Ему уже объявили о подозрении. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, в Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении шестерым лицам в жестоком убийстве военного в Умани.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение Киев убийство следствие Избиение
На Буковине парня, избившего женщину до смерти, отправили за решетку
11 апреля 2025, 20:45
Пригласил и убил: в Киеве мужчина зарезал кухонным ножом своего гостя
11 апреля 2025, 16:10
В Киеве отправили в тюрьму мужчину, который изнасиловал и убил 69-летнюю женщину
11 апреля 2025, 00:31
Все новости »
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
Побег в Молдову на гидроскутере: в Одесской области задержали троих уклонистов
16 апреля 2025, 06:10
На Херсонщине Силы обороны уничтожили дорогостоящие станции РЭБ "Борисоглебск-2"
16 апреля 2025, 05:40
В оккупированном Крыму детей тестируют на ненависть к Украине, – ЦНС
16 апреля 2025, 05:23
В Сумской области пиротехники уничтожили шесть боеприпасов
16 апреля 2025, 04:46
"Хождение по мукам. Идиот": житель Львовщины пытался ввезти в Украину российские книги
16 апреля 2025, 04:13
В Тернополе в пруду нашли тело женщины, которую искали с начала марта
16 апреля 2025, 03:32
Бойцы ГУР показали, как уничтожают логистику оккупантов на Запорожье
16 апреля 2025, 03:10
В Киеве осудили парня, который ограбил военного
16 апреля 2025, 02:58
На Винниччине девушку подозревают в организации пересечения границы, во время которого парень утонул в Днестре
16 апреля 2025, 02:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Все блоги »