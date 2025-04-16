Проломил череп битой: в Киеве житель Житомира до смерти забил знакомого

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В столице полицейские задержали жителя Житомира, подозреваемого в смертельном избиении знакомого. Фигуранту грозит до 10 лет заключения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, трагедия произошла в квартире многоэтажного дома в Подольском районе столицы. Правоохранителей вызвали соседи, обнаружившие 45-летнего киевлянина без сознания и с признаками избиения.

Оказалось, что накануне мужчина пригласил в гости знакомого. Между ними во время застолья возник спор, который перерос в драку. Гость обвинил хозяина в якобы долге, схватил деревянную биту и жестоко избил владельца квартиры.

"В результате, последний был госпитализирован в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, внутримозговым кровоизлиянием, многочисленными ушибами головы, от которых мужчина за несколько дней умер", – говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Житомира, уже судимый за другие преступления. Правоохранители провели обыск, изъяли орудие преступления — деревянную биту — и задержали мужчину.

Ему уже объявили о подозрении. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, в Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении шестерым лицам в жестоком убийстве военного в Умани.