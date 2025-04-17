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17 апреля 2025, 18:20

В Сумской области подростки напали на 18-летнего парня с пневматическим оружием

17 апреля 2025, 18:20
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Фото: Нацполиция
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В Сумской области начали расследование по избиению 18-летнего парня. Напали на него трое подростков

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

В городе Конотоп группа подростков напала на 18-летнего парня с пневматическим оружием. Все это они снимали на видео. Полиция начала уголовное производство.

По данным правоохранителей, у подростков (трое 17-летних парней и 14-летняя девушка) произошел конфликт. Ссора переросла в драку с применением против 18-летнего парня пневматического оружия.

"Следователи начали уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка, что сопровождалось насилием и применением оружия. За совершенное виновникам может грозить от 3 до 7 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Киеве в Оболонском районе избили 14-летнего подростка. На детской площадке трое его знакомых 13 и 14 лет поочередно наносили ему удары.

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