Поляк, вывозивший уклонистов за границу, получил 5 лет заключения в Украине

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Любомльский районный суд вынес приговор 43-летнему гражданину Польши, организовавшему незаконный вывоз из Украины мужчин призывного возраста. Дальнобойщик проведет за решеткой пять лет

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Событие произошло в феврале 2025 года на пункте пропуска "Ягодин". Пограничники обнаружили 53-летнего жителя города Владимира, который пытался незаконно выехать за пределы Украины, спрятавшись в спальном отсеке грузового автомобиля Volvo. Транспортным средством управлял тот самый поляк, который за свои услуги получил от "пассажира" 2000 долларов США.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный гражданин Республики Польша уже имел уголовное прошлое в Украине. В прошлом году Старосамборский суд во Львовской области признал его виновным в попытке незаконной перевозки людей через границу в пункте "Нижанковичи". Тогда наказанием был штраф более 200 тысяч гривен.

На этот раз суд признал поляка виновным в повторном нарушении правил пересечения государственной границы и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине будут судить правоохранителя, который за 20 тысяч евро перевозил "уклонистов" в багажнике авто.