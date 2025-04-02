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02 апреля 2025, 13:05

В Запорожской области юрист за 15 тысяч долларов пытался организовать незаконный выезд мужчины за границу

02 апреля 2025, 13:05
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фото: ГПСУ
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В Запорожье пограничники совместно с правоохранителями разоблачили 48-летнего юриста предприятия, который пытался помочь военнообязанному избежать мобилизации и уехать за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, правозащитник пообещал матери мобилизованного мужчину изготовить необходимые документы, позволяющие избежать военной службы. Стоимость услуг составила 15000 долларов США.

За указанную сумму юрисконсульт должен предоставить медицинские и другие справки, подтверждающие непригодность к службе с последующим исключением из военного учета и возможностью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Задержали злоумышленника с поличным, во время получения денег.

В настоящее время горе-юристу доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Запорожском направлении.

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Схемы Запорожье Запорожская область побег за границу ГПСУ уклонение от мобилизации
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